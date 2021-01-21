«И покажем вам кузькину мать»: Стрелков высказался о повторном «референдуме» в «ДНР»

Заявление о повторном «референдуме о статусе Донбасса», которое сделал накануне «глава ДНР» Денис Пушилин, является политической манипуляцией и может преследовать несколько целей. Такое мнение высказал в соцсетях россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), захвативший с вооруженной группой в 2014 году Славянск, с которого началась война на Донбассе.

Он считает, что вариантов может быть четыре, и в первом провел параллели с Приднестровьем.

«Очередной акт "онанизма". Похожая ситуация была в Приднестровье – там аж три раза проводили референдумы о присоединении к Российской Федерации. В Кремле все три раза сделали вид ,что "не слышали". Но надо-же чем-то заняться МММ, чтобы "немножко попилить" деньги, не ударяя палец о палец?», – пишет Стрелков.

Во-вторых, по его словам, это могут быть «мутные игры» бывшего «куратора» Донбасса от РФ Владислава Суркова, ставленником которого является Пушилин. В этом случае цель – «раскачать ситуацию», спровоцировав Украину и РФ на обострение, чтобы «в очередной раз "половить рыбку в мутной воде" и поиметь дивиденды на чужих убытках».

Третий вариант Стрелков отметил как самый вероятный.

«Пушилину дали команду еще раз "припугнуть уважаемых партнеров". Типа: "вот как ща-а-аас проведут референдум, а мы его ка-а-ак признаем! И покажем вам кузькину мать"... При этом если "партнеры" чуть-чуть "сдадут назад" (или просто не испугаются) – то с Пушилина "взятки гладки" – мало ли что сболтнула данная помесь жулика с проходимцем? Никто же из "серьезных гномов" ничего ведь подобного не озвучил, не так ли?» – аргументирует «республиканец».

Что касается последнего, четвертого варианта, Стрелков пишет, что в него «вообще не верит».

«Среди гномов что-то "созрело" и они впрямь готовятся выйти из "минских". Еще раз подчеркну – "не верю от слова совсем". Поскольку, чтобы всерьез бороться и воевать – нужны совсем другие кадры. А гномы на всех постах – все те же... Эти могут только, максимум, "проявлять озабоченность" и делать "партнерам" все новые и новые уступки в целях тупо "протянуть время в надежде на авось"», – заключил Стрелков.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный «референдум о самоопределении». Эту новость скептически восприняли местные жители и раскритиковали в соцсетях.