На Донетчине из детсада в больницу отправили четверых детей

В Николаевке (Краматорский р-н, Донецкая обл.) из детского сада в больницу отправили четверых детей. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Инцидент произошел в период 14-16 января. Несколько деток ясельной группы детского сада №1 «Колокольчик» почувствовали себя плохо. У них началась рвота, диарея. Позже 4 детей были отправлены в областную инфекционную больницу, где находятся и сейчас. Закрыты две ясельные группы детского сада. До инцидента их посещали 24 малыша.

Информацией о происшествии поделились родители, чьи дети посещали этот детский сад. Всего в Николаевке 3 детских дошкольных учреждения, и о заболевании детей в других ДОУ данных нет.

Родители хотят прояснить ситуацию, так как считают, что информацию о вспышке неизвестного заболевания среди детей от них скрывают.

Как рассказала руководитель отдела образования, культуры, молодежи и спорта Николаевского городского совета Людмила Бутко, 16 января о происшествии в детском саду сообщила заведующая детским садом Яна Задирака. Она рассказала о плохом самочувствии детей и симптомах недуга.

Всех детей, у которых были выявлены признаки заболевания, отправили домой, а их родителям рекомендовали срочно обратиться к семейному доктору. При этом четыре «критичных» ребенка, как сообщила Бутко, были отправлены в инфекционное отделение. О происшествии уведомлены Госпродпотребслужба и Департамент образования ДонОГА.

18-19 января специалисты Госпродпотребслужбы работали в детском саду, были взяты анализы, проверена вся наличная документация.

На сегодняшний день четверо детей по-прежнему находятся в инфекционном отделении областной больницы с предварительным диагнозом «острый энтероколит». Пока нет результатов анализов и заключения Госпродпотребслужбы, ясельные группы закрыты.