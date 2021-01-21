«Через черное крыльцо»: Кравчук рассказал, как Россия делает ТКГ «пятисторонней»

Российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу и сделать представителей неподконтрольного Донбасса полноценными участниками Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «РБК-Украина».

«Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО* при согласовании с Россией», – заявил Кравчук.

Он отметил, что российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными.

«Это делается искусственно, чтобы заблокировать процесс достижения мира на Донбассе», – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

При этом Кравчук заявил, что представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются лишь приглашенными.

«Таким образом "через черное крыльцо", как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней», – заявил Кравчук.

*Примечание. ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.