Растаскивают все, что осталось: Железнодорожников «ЛНР» перевели на трехдневную рабочую неделю

В «ЛНР» на железной дороге сотрудников перевели на трехдневную рабочую неделю, денег на зарплаты не хватает. Настоящую ситуацию на предприятии описал один из местных Телеграм-каналов.

«После создания ЛЖД (Луганской железной дороги – ред.) в 2016 году, трудности объяснялись становлением железной дороги, и все с пониманием относились к этим проблемам. Однако, после создание концерна "Железные дороги Донбасса", созданного на базе ЛЖД и ДЖД (Донецкой железной дороги – ред.) в августе 2019 года, ситуация только ухудшилась. Началась задержка заработной платы, доходило до 4-5 месяцев невыплаты, так как давали по 15-20% два – три раза в месяц», – сообщают луганчане.

Из-за проблем с зарплатой начали массово увольняться квалифицированные работники, дошло до того, что на некоторых участках работников вообще не осталось, и были задействованы специалисты с других участков.

«На сегодняшний день задолженности по зарплате в основном погасили, однако ввели 3-дневный режим работы, что отобразилось на уровне заработных плат. На данный момент рабочими днями на ЖД считаются понедельник, вторник и среда. Зато недавно руководство ЛЖД недавно отчиталось о приобретении "новых" электровозов ВЛ-10 1972-1974 года выпуска. Что является не модернизацией тягового парка, а покупкой металлолома. Зато на зарплату сотрудникам денег не хватает. Зарплата на данный момент едва дотягивает до уровня 10 тыс. руб. (3 846 грн по местному курсу валют на 21.01.2021 – ред.)», – отмечают в Телеграм-канале.

Луганчане пишутт, что восстановлением железнодорожного сообщения «никто нормально не занимается», «растаскивают и распиливают все, что осталось».

«Железные дороги ЛНР сейчас проходят точку невозврата», – резюмируют в паблике.