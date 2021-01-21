«Пока вопрос не ставлю»: Кравчук оценил возможность возвращения неподконтрольного Донбасса военным путем

Украина не готова к возвращению временно неподконтрольных территорий Донбасса военным путем. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает «РБК-Украина».

Он убежден, что этот вопрос можно решить только политическими и дипломатическими методами.

«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время», – заявил Кравчук.

По его словам, еще одним путем для решения конфликта на Донбассе являются санкции.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», – подчеркнул Кравчук.

Напомним, новая глава ОБСЕ министр иностранных дел Швеции Анн Линде выступает категорически против того, чтобы называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Также она считает, что Украине не стоит идти силовым путем возвращения неподконтрольного Донбасса.