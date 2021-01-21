Правозащитники рассказали подробности о передаче пленных из «Л-ДНР»

Из «Л-ДНР» в Россию проследовал спецконвой с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) и удерживавшимися в «республиках» людьми, которых должны передать украинской стороне. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

«ОРЛО. Вчера в 13:15 специальным сопровождением через пункт пропуска "Изварино" по направлению Луганск – Новошахтинск – Ростов проследовал спецконвой с представителями НВФ "ЛНР" и с людьми, которые были помилованы специальным "указом" "главы ЛНР" Леонида Пасечника», – отметили правозащитники.

Идентичная ситуация – и в ОРДО. «Вчера в 11:45 специальном сопровождением по направлению Донецк – Матвеев Курган – Ростов проследовал спецконвой с представителями НВФ "ДНР" и с людьми, которые были помилованы специальным "указом" "главы ДНР" Дениса Пушилина», – сообщили в Восточной правозащитной группе.

По информации ВПГ, рассматривались 2 варианта: передача людей на КПВВ «Майорское» или люди будут лететь из РФ в Минск (Беларусь), и уже оттуда попадут в Украину.

«Торги шли с понедельника, и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день. На сегодняшний день мобильная связь родственников с помилованными прервана со вчерашнего дня. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе», – сообщили правозащитники.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинской стороне будут переданы 9 человек, незаконно удерживаемых в «республиках».