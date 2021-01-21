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На высокой скорости влетел в столб: На Донетчине расследуют смертельное ДТП (Фото)

21.01.21 14:49
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В Мариуполе водитель легкового автомобиля ехал с превышением скорости и в результате врезался в столб. На месте погиб его пассажир, находившийся в машине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 20 января 2021 года, около 21:40, 37-летний мужчина, двигаясь с превышением скорости по одной из улиц г. Мариуполя на автомобиле "Ауди А4", не справился с управлением и совершил наезд на столб», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил перелом руки и ноги, а его 60-летний тесть, который ехал с ним в машине, от травм скончался на месте.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol

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