За год в зоне ООС на Донбассе пограничники изъяли 18 тысяч боеприпасов

На государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения Операции Объединенных сил и админгранице с временно оккупированным Крымом в течение 2020 года сотрудники Госпогранслужбы изъяли 698 единиц оружия и 30,4 тысячи боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Из указанного количества 18 тысяч боеприпасов изъяли в зоне проведения ООС.

Также в 2020 году пограничники обнаружили более 20 кг взрывчатки, из которых 17,6 кг – в зоне проведения ООС.

Специально обученные собаки пограничников помогли найти 19% от общего количества выявленного оружия и боеприпасов.

В общем подавляющее большинство, а это более 500 единиц обнаруженного оружия – холодное и пневматическое.

«Кроме того, оперативники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают активное противодействие возможным враждебным диверсиям, перемещению оружия и оборудованию схронов вооруженных формирований РФ и их наемников. Так, в течение 2020 года, преимущественно в зоне ООС, выявлено 15 схронов с боеприпасами, 116 гранат, 14 мин и более 70 взрывных устройств. Кроме того, установлено более 300 человек, причастных к террористическим организациям, задержаны 59 боевиков, 7 из которых уже арестованы», – добавили в ГПСУ.