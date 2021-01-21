В «ДНР» обстрелом повреждены два жилых дома на окраине Донецка

Сегодня, 21 января, в «ДНР» в результате обстрела повреждены два жилых дома в окрестностях поселка Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» утверждают, что обстрел произошел в 11:15 (по местному времени), было выпущено три мины калибром 120 мм, 15 гранат из АГС и три гранаты из СПГ.

«В результате обстрела в Старомихайловке повреждены жилые дома по адресам: улица Чкалова, 22 и 32. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

В обстреле, как обычно, в «ДНР» обвинили украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что и.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак проифнормировал главу ОБСЕ Анн Линде, что ситуация на линии разграничения в целом контролируется. Но, по его словам, с приближением встреч на высоком политическом уровне или заседаний Трехсторонней контактной группы количество обстрелов увеличивается. 21 января проходит первое в 2021 году заседание ТКГ.