На Донетчине глава поссовета требовала 100 тысяч гривен взятки за утепление детских садов

В Донецкой области за взятку будут судить председателя одного из поселковых советов. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в октябре председатель поселкового совета требовала от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн. За указанную сумму должностное лицо обещало подписать акты выполненных работ и перечислить на счет подрядной организации денежные средства за выполненные условия договоров по тепломодернизации детских дошкольных учебных заведений», – говорится в сообщении.

При получении последней части неправомерной выгоды в размере 80 тыс. грн взяточницу разоблачили и задержали правоохранители.

Женщину обвиняют в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, совмещенном с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанной статье – до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.