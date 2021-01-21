Соединит 3 города: На Луганщине хотят создать межгородской троллейбусный маршрут

В Луганской области разрабатывается проект запуска кольцевого троллейбусного маршрута, который соединит 3 города: Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Лисичанск. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «АКМЦ».

Предварительная стоимость проекта – 472 млн грн, или 14 млн евро. Проект предусматривает прокладку 22 км контактных линий, строительство 4-х тяговых подстанций и приобретение 50 новых троллейбусов.

Гайдай назвал проект амбициозным, но вполне реальным. «Для кого-то это фантастические амбициозные планы по созданию троллейбусного сообщения между Северодонецком и Лисичанском, а возможно – с Рубежным. Для нас они вполне реальны, потому что сейчас уже все просчитано», – сказал он.

Сейчас рассматриваются два варианта междугородного сообщения – запуск на маршрут отечественных троллейбусов и электробусов чешской компании Škoda Electric. Для поисков источников финансирования ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры Украины и с Офисом президента.

«Есть надежда, что нас услышат и пойдут на встречу, и мы сможем уже в этом году начать реализацию важного для региона проекта, потребность в котором существует давно», – сказал глава Луганщины.

Для жителей области создание междугороднего троллейбусного маршрута решит сразу несколько проблем – возможность передвигаться между городами без пересадок, а следовательно, экономить время на дорогу и деньги на проезд.