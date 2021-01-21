Символ 2021-го: В прифронтовой Попасной слепили внушительного быка (Фото)

В городе Попасная (Луганская обл.) местная жительница слепила из снега символ 2021 года – быка. Для Аллы Михайленко уже стало традицией ежегодно, как только выпадет снег, создавать у своего двора снежные скульптуры. В этот раз на Луганщине первый снег этого года выпал лишь в середине января, передает «Попасная. city».

Сейчас напротив двора попаснянки красуется внушительных размеров бык. Над созданием скульптуры 13 января Алла Александровна работала с 15 часов дня до полуночи.

Женщина создает такие скульптуры уже не первый год, но удается это сделать всегда в разное время, потому как ожидать снега и подходящих условий иногда приходится долго.

«И сейчас снега мало. Пока я создавала бычка, собрала снег с половины улицы, у соседки убрала и по дороге», – с улыбкой говорит Алла Михайленко.

«Погода конечно не порадовала в начале зимы, но все равно зимой должен быть снег. Вот я и ждала, смотрела прогноз погоды в интернете. Для себя решила, что и в феврале сделаю, если снега не будет сейчас», – продолжила она.

Скульптуру от начала и до конца Алла Александровна сделала сама, как и все предыдущие. Планировала, каким сделает снежного быка заранее, представляла, как он должен выглядеть, хотела, чтобы он был объемным.

Бычок, вероятно, получился самой большой скульптурой попаснянки, по крайней мере, снега для его создания понадобилось больше, чем при создании прошлых работ.

Еще когда работа была только в процессе, уже нашлись желающие сфотографироваться рядом со скульптурой. И сейчас проходящие мимо люди не упускают возможности сделать фото на память.

Сколько простоит скульптура – зависит от погодных условий. Сама Алла Михайленко рассказывает, что старается поддерживать свои работы в хорошем виде, если они начинают таять. Но когда нет морозов и скульптура с каждым днем тает все больше, то она «демонтирует» ее.

Среди предыдущих работ Аллы – розовая свинка с маленькими поросятами в январе 2019 года, гигантская крыса в феврале 2020-го и символы иных лет и иных событий.