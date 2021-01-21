«Власти ДНР» уже довольны качеством питьевой воды

Питьевая вода, подаваемая населению в «ДНР», соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом сегодня, 21 января, заявила главный врач «республиканской санэпидстанции» Мирослава Романченко.

По ее словам, санэпидстанция совместно с «республиканским» предприятием «Вода Донбасса» с января проводили мониторинг качества воды. В частности, с 14 января текущего года и по настоящее время отобрано и исследовано 124 пробы воды питьевой в контрольных точках по всей территории «ДНР».

«По результатам исследований можно сделать вывод, что ситуация по качеству питьевой воды, подаваемой населению, стабилизировалась. Вода питьевая, подаваемая населению, по микробиологическим, гельминтологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства», – заявила Романченко.

Она уточнила, что в связи с изменениями качества воды в источнике – канале поставки воды «Северский Донец – Донбасс» – были изменены технологии очистки с введением дополнительных реагентов.

Тем не менее, в «ДНР» рекомендует питьевую воду, предназначенную для питья и приготовления пищи отстаивать и кипятить. «Для хозяйственно-бытовых нужд вода может использоваться без ограничений», – заключила Романченко.

Напомним, в январе в городах Донецкой области массово расходились слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Но власти городов Донетчины утверждали: данная информация – фейк.

В украинской компании «Вода Донбасса» заявили, что в декабре 2020 года было зафиксировано увеличение концентрации аммония в воде канала «Северский Донец – Донбасс». И отметили, что это не техногенное, а типичное природное явление – «не является редкостью для осенне-зимнего периода». Присутствие в воде необычного запаха в некоторых районах объясняют также природными факторами: «Это вызвано погодными условиями – нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений».

В компании подчеркивали, что питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует всем нормативным требованиям.

Позже глава Донецкой облгосадминистрации сообщил, что есть подозрение о загрязнении притока Северского Донца, но на качество питьевой воды в кранах жителей это не повлияло. Предварительно определили, что наиболее вероятный источник загрязнения воды в реке Северский Донец находится в Харьковской области.