«Маразм»: Женщину-ветерана войны на Донбассе арестовали прямо в Минветеранов из-за фото в «ДНР»

В Киеве 19 января прямо в Министерстве по делам ветеранов арестовали Викторию Котеленец, ветерана ДУК «Правого сектора». В этот день женщина приехала в столицу из Донецкой области для оформления документов участников боевых действий в зоне АТО / ООС. Но ее заподозрили в участии в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Так как Котеленец похожа на женщину, конвоировавшую украинских военнопленных на «параде пленных» в Донецке летом 2014-го. Родственники и побратимы Виктории говорят, что из-за этого ее уже неоднократно проверяли спецслужбы и криминала не нашли. Но накануне ветеран прямо из Министерства попала – за решетку. Дома ее ждут двое маленьких детей и муж-военный, передает «Радио Свобода».

Известно, что Виктории Котеленец 31 год. В течение 2015-2016 годов она воевала в рядах добровольческого украинского корпуса «Правый Сектор» и Украинской добровольческой армии – ( позывной «Фортуна». Именно из-за службы в УДА 19 января приехала в Киев, чтобы получить удостоверение участника боевых действий. Вечером планировала возвращаться домой. Ее старшему ребенку 11 лет, младшей – один год и 4 месяца, муж – офицер Вооруженных сил, мама – волонтер.

Котеленец сейчас живет в Алексеево-Дружковке (Донецкая обл.). 19 января она приехала в Киев. В Министерстве по делам ветеранов ей должны были вручить удостоверение участника боевых действий. Но Викторию арестовали полицейские прямо в здании министерства.

Сейчас Викторию на 60 суток посадили в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Бойца «Правого сектора» заподозрили в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. «Фортуну» подозревают в том, что она конвоировала так называемый «парад пленных», который проходил в Донецке 24 августа 2014 года. Как доказательство предъявляют фото женщины со штыком – на первый взгляд, она похожа на Викторию.

Параллельно с арестом квартиру Виктории в Алексеево-Дружковке обыскали полицейские. В постановлении Печерского суда Киева сказано, что цель обыска – изъять документы, вещи, изображения с символикой «ДНР», которые касаются участия Виктории Котеленец в деятельности незаконных вооруженных формирований.

О таких подозрениях муж Виктории Анатолий, ветеран ДУК «ПС», говорит коротко – «маразм».

«Это уже не первый раз сюда по этой фотографии приходят. Уже и проверка МВД была, и проверка СБУ. По результатам: все проверили, это не она. Ну вот еще раз захотелось», – с горькой иронией говорит муж «Фортуны».

Анатолий разбирает вещи после обыска

Наталья Воронцова, мать Виктории, не может сдержать слез. Наталья вспоминает, что когда пророссийские войска в июле 2014-го ушли из основной части региона в Донецк, то и она поверила сказкам о «карателях».

«Всех пугали, и все были напуганы, что идут "правосеки", всех будут резать. Это было. И ни для кого не секрет. Мы боялись, что будет тоже бомбежка. Я говорю: Вика, давай уезжай в Донецк подальше», – вспоминает Наталья Воронцова.

По ее словам, когда Виктория попала в Донецке под артобстрел, то в конце июля 2014 года выехала с семьей в Россию.

Из России в Донецк Виктория вернулась в ноябре 2014 года. Уже тогда она общалась с «Правый сектором» и хотела освобождать родную землю от «ДНР».

Наталья Воронцова вспоминает, что тогда добровольцы провели целую спецоперацию, чтобы вытащить из Донецка Викторию вместе с сыном. После этого «Фортуна» месяц побыла дома и пошла воевать. Теперь бойцы «Правого сектора» – боевые побратимы для дочери и родные ребята для матери.

Наталья Воронцова впервые увидела фото женщины, которая конвоировала «парад пленных», 5 лет назад. «Я говорю: не поняла! Это же Вика. Потом, стоп, откуда она может там быть, если она находилась в России. Я начала присматриваться: не ее ни скулы, ни нос, ни подбородок, ни руки. Ну тогда вроде как в СБУ разобрались: да, это не она», – делится Воронцова.

О том, что на фото не «Фортуна», рассказала и спикер ДУК «ПС» Диана Виноградова. Она уверяет, что Викторию Котеленец неоднократно проверяли. Подтвердили, что «Фортуна» не участвовала в каких-либо преступных актах.

«Она априори не могла быть той женщиной, которая конвоировала пленных. Ее не просто проверила наша служба безопасности: ее проверили в СБУ, ее проверила контрразведка Вооруженных сил Украины. Потому что люди, которые попадают с оккупированных территорий, естественно, подлежат более тщательному досмотру, более тщательной проверке. Очевидно, что на фото – другой человек. Мало того: еще в 2014 году лицо, которое есть на фото с "парада", было определено. И это не Виктория. Это другая женщина», – рассказала Виноградова.

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Сайт «Миротворец» утверждает, что на фото с «парада» – Ольга Александровна Сухова, жительница Донецка, 1982 г. р. Можно было предположить, что имя это не настоящее, но в сети «ВКонтакте» у Суховой в друзьях есть трое мужчин с такой же фамилией – по возрасту это могли бы быть ее братья и отец, либо муж и его родственники. Ни фото возможных сослуживцев, ни собственных «при исполнении» Сухова не публиковала – размещала только много демотиваторов на тему якобы нападения Киева на Донбасс. Зато в 2019-м, в День независимости Украины, Сухова перепостила ту самую акцию «ДНР» с военнопленными:

Кстати, во всем «параде пленных» практически невозможно увидеть каких-либо знаков отличия на конвоирах. Все они идут в российском «пикселе» и в полевых или красных шевронах «Новороссия».

Также «Миротворец» проверил сходство Котеленец и конвоира на испытанной им ранее системе распознания лиц Neuroidentigraph, которая показала нулевой результат.

Сейчас родные Виктории не могут навестить ее в Киеве. Мать Наталья болеет и присматривает за старшим сыном Ильей, которому 11 лет. Муж Анатолий после обыска приводит в порядок квартиру и будет нянчить младшего ребенка, которому год и 4 месяца.

Илья говорит, что мама у него хорошая, иногда рассказывает о войне: что там стреляют и бывает страшно. Сын «Фортуны» уверен: мама правильно сделала, что пошла воевать.

20 января 11-летний Илья написал в Facebook: «Мамуня, мы тебя очень любим и ожидаем твоего скорейшего возвращения домой!».