«Спроси у доктора»: Эпидемиолог Олег Рубан ответил на актуальные вопросы о коронавирусе

20 января Фонд Рината Ахметова провел прямой эфир с заслуженным врачом Украины, начальником главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, эпидемиологом Олегом Рубаном. Трансляция состоялась в рамках совместного с телеканалом «Украина» проекта Фонда «Спроси у доктора». Это серия онлайн-встреч с авторитетными врачами, которые рассказывают о коронавирусе все, что нужно знать каждому. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Олегу Рубану поступили десятки вопросов от зрителей. Один из самых популярных: когда уже победим коронавирус. «Коронавирус, как и любая инфекция, с нами навсегда. Поэтому используйте маску, придерживайтесь социальной дистанции, не общайтесь с вероятно больными людьми», – ответил медик.

Врач также рассказал о причинах спада числа заболевших, который можно наблюдать в официальной статистике. На самом деле пандемия не отступает, а снижение подтвержденных случаев заболевания связано скорее с человеческим фактором. «У нас идет снижение лабораторно исследованных случаев. Это происходит из-за недоверия к первичному медицинскому звену, снижения числа обращений за медицинской помощью при легких симптомах. Это наблюдается с первой недели декабря. И, к сожалению, это недоверие растет», – сказал Рубан.

Он также отметил, что на официальную статистику повлияло и изменение алгоритма диагностики болезни. Алгоритма, который даст более приближенную к истине статистику: «Сегодня предложены антигены, которые должны использоваться в каждой поликлинике и давать результат за 15 минут. Но сегодня это не внедрено [повсеместно], потому что поставка этих антигенов только началась неделю назад. Мы будем наблюдать увеличение заболеваемости уже на этой неделе. Это связано с природным фактором всех острых респираторных вирусных инфекций. Всегда они резко поднимаются на третьей-четвертой неделе с пиковыми цифрами в феврале».

Олег Рубан пояснил, что новая методика позволит диагностировать болезнь врачам «скорой помощи», которые выезжают к больным с симптомами COVID-19. «Это доступно сегодня даже в селах. Во всех точках, в лечебно-профилактических учреждениях. Но необходимо врачам и медперсоналу научиться работать с этими тестами», – сказал медик.

Зрителей интересовал также вопрос вакцинации от коронавируса. «Нужно проводить вакцинацию обязательно, это единственный цивилизованный путь преодоления эпидемии, но нужно, прежде всего, вакцинировать группы риска. Это люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями легких, медицинский персонал», – пояснил Рубан.

По его данным, в Украину вакцины начнут поступать уже в феврале. Вопрос о том, как будет проводиться массовая вакцинация населения, все еще прорабатывается. «Это большая проблема. Проводятся мероприятия для формирования центров вакцинации. Люди должны будут прийти на прививку, пройти [предварительно] медицинское обследование, при необходимости выявить антитела», – сказал медик.

По мнению Рубана, вакцинация в Украине будет добровольной. «Про принудительную вакцинацию можно будет говорить, когда пройдет третий этап клинических испытаний вакцин», – сказал врач.

Из полной версии трансляции вы узнаете об отношении Олега Рубана к так называемой частной вакцинации, когда в Украине появится коллективный иммунитет, о причинах успешной борьбы с коронавирусом в Китае, небывало высоком уровне заболеваемости в США и многом другом. Для просмотра записи эфира пройдите по ссылке.

Ранее участниками проекта «Спроси у доктора» были другие специалисты национального уровня. Среди них – самый известный доктор страны Евгений Комаровский, главный анестезиолог Украины Сергей Дубров, врачи Светлана Гук и Виталий Соколов. Записи можно найти на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и на Facebook. Доступны к просмотру также короткие видеоролики с ответами экспертов проекта на самые популярные вопросы.

«Число фейков и мифов вокруг коронавируса постоянно растет. Чтобы закрыть потребность в объективной информации, Фондом Рината Ахметова и был запущен проект "Спроси у доктора". Он реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Благодаря этой программе государственные больницы страны получили 200 суперсовременных скорых, 205 высококлассных аппаратов ИВЛ, 337 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса и 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для медиков», – говорит Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.