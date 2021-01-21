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Яценюк не собирается баллотироваться на довыборах в Раду

21.01.21 20:49
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Арсений Яценюк не планирует баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по округу в Черкасской области. Об этом сегодня, 21 января, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Она отметила, что сегодня в Facebook было много предположений и версий. «В результате некоторые невысокой репутации сайты перепечатали эту фантазию о выборах почти как свершившийся факт», – отметила пресс-секретарь премьер-министра Украины 2014-2016 гг., лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

«Сначала один человек с репутацией вбрасывает информацию о баллотировании Яценюка в виде полушутки. На это все слетается определенное количество пользователей, среди них и с известными фамилиями, кивают головами, лайкают и радуются вроде "инсайда". Это называются, пожалуй, "покормить ботов". А еще через час интернет-помойки разносят псевдосенсацию. Не теряйте головы, дорогие друзья», – написала Лаппо.

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