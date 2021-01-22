Придет аномальное тепло: На Донетчине показали зимнее Азовское море с высоты птичьего полета (Видео)

В Украину движется потепление. Под влиянием мощного атлантического циклона «Goran», центр которого будет находиться вблизи Норвегии, придет теплая воздушная масса с юго-запада, из районов Средиземного моря и Балканского полуострова, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

С 22 января в восточных регионах ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха.

Днем 22 января синоптики прогнозируют до 1-6° тепла. В течение 23-25 января сохранится аномально теплая погода с температурами в течение суток 2-7° тепла, на 7-12° выше климатической нормы. В отдельные дни будут наблюдаться туманы и небольшие дожди. Снежный покров постепенно сойдет.

В то же время на Донетчине акватория Азовского моря до сих пор не замерзла, ее не сковали льдом даже сильные крещенские морозы. В Мариуполе сняли видео заснеженного морского порта с высоты птичьего полета.