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Придет аномальное тепло: На Донетчине показали зимнее Азовское море с высоты птичьего полета (Видео)

22.01.21 08:12
Мариупольский торговый порт
Мариупольский торговый порт / Фото: facebook.com

В Украину движется потепление. Под влиянием мощного атлантического циклона «Goran», центр которого будет находиться вблизи Норвегии, придет теплая воздушная масса с юго-запада, из районов Средиземного моря и Балканского полуострова, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

С 22 января в восточных регионах ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха.

Днем 22 января синоптики прогнозируют до 1-6° тепла. В течение 23-25 января сохранится аномально теплая погода с температурами в течение суток 2-7° тепла, на 7-12° выше климатической нормы. В отдельные дни будут наблюдаться туманы и небольшие дожди. Снежный покров постепенно сойдет.

В то же время на Донетчине акватория Азовского моря до сих пор не замерзла, ее не сковали льдом даже сильные крещенские морозы. В Мариуполе сняли видео заснеженного морского порта с высоты птичьего полета.

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