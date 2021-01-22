В «ЛНР» зафиксирована 1 смерть от коронавируса

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».
«Зарегистрирован 1 летальный случай», – говорится в сообщении.
Также за сутки зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на утро 22 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 473, из них:
- выздоровели – 1 985 человек (80,7% от всех заболевших);
- лечатся – 278 пациентов (10,7%);
- умерли – 210 человек (8,6%).