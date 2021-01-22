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В «ЛНР» зафиксирована 1 смерть от коронавируса

22.01.21 08:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай», – говорится в сообщении.

Также за сутки зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 22 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 473, из них:

  • выздоровели – 1 985 человек (80,7% от всех заболевших);
  • лечатся – 278 пациентов (10,7%);
  • умерли – 210 человек (8,6%).

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