В «ЛНР» зафиксирована 1 смерть от коронавируса

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай», – говорится в сообщении.

Также за сутки зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 22 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 473, из них: