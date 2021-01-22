Жительница Донецка показала, сколько в «ДНР» стоит водка (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Настя показала цены на алкоголь, передают «Донецкие новости».
Настя посетила магазин «Молоко» (в здании бывшего «Амстора»). На полках – большое разнообразие алкогольной продукции.
Дончанка детально показала цены на водку (объем бутылки 0,5 л):
- «Талка» – 200 руб. (78 грн по местному курсу на 22.01.2021);
- «Зеленая марка» – 200 руб. (78 грн);
- «Дикая утка» – 225 руб. (88 грн);
- Zubrowka Zlota – 249 руб. (98 грн);
- «Камчатская экспедиция» – 225 руб. (88 грн);
- «Хаски» – 250 руб. (98 грн);
- «Дон» – 215 руб. (84 грн);
- «Финляндия» – 689 руб. (270 грн);
- Barska – 225 руб. (88 грн);
- Medoff – 200 руб. (78 грн);
- «Воздух» – 210 руб. (82 грн);
- «Царь» – 315 руб. (124 грн);
- «Русский лед» – 230 руб. (90 грн);
- «Деревенька» – 200 руб. (78 грн).
Бутылка виски Hankey Bannister в «Молоке» стоит 555 руб. (218 грн).