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Жительница Донецка показала, сколько в «ДНР» стоит водка (Фото)

22.01.21 10:04
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Настя показала цены на алкоголь, передают «Донецкие новости».

Настя посетила магазин «Молоко» (в здании бывшего «Амстора»). На полках – большое разнообразие алкогольной продукции.

Дончанка детально показала цены на водку (объем бутылки 0,5 л):

  • «Талка» – 200 руб. (78 грн по местному курсу на 22.01.2021);
  • «Зеленая марка» – 200 руб. (78 грн);
  • «Дикая утка» – 225 руб. (88 грн);
  • Zubrowka Zlota – 249 руб. (98 грн);
  • «Камчатская экспедиция» – 225 руб. (88 грн);
  • «Хаски» – 250 руб. (98 грн);
  • «Дон» – 215 руб. (84 грн);
  • «Финляндия» – 689 руб. (270 грн);
  • Barska – 225 руб. (88 грн);
  • Medoff – 200 руб. (78 грн);
  • «Воздух» – 210 руб. (82 грн);
  • «Царь» – 315 руб. (124 грн);
  • «Русский лед» – 230 руб. (90 грн);
  • «Деревенька» – 200 руб. (78 грн).

Бутылка виски Hankey Bannister в «Молоке» стоит 555 руб. (218 грн).

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