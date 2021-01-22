Проверят по всей стране: В Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых (Фото)

В Харькове произошел пожар в частном доме престарелых, в огне погибли 15 пожилых людей. Сегодня, 22 января, в связи с этой трагедией в Харькове объявлен траур, передают «Донецкие новости».

«21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены, из которых 5 – госпитализированы в больницы», – рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По уточненной информации, в частном доме престарелых «Золотое время» проживали 33 пожилых человека.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также есть сведения, что 21 января в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление было именно в районе газового счетчика.

Правоохранители открыли уголовное производство. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель 15 человек, по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, задержаны три человека. Среди задержанных – лицо, которому принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в харьковском доме престарелых и поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль уголовное дело, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват.

«Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем», – написал Зеленский на своей Facebook-странице.

Из-за пожара в Харькове премьер-министр Денис Шмыгаль 21 января созвал внеочередное заседание Кабмина. Правительство создало комиссию для расследования причин трагедии и решило проверить похожие заведения по всей Украине.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности городского головы, заявил, что горевший дом престарелых работал нелегально.

«Здесь на выдерживалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись. Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы таких трагедий на территории города Харькова и Харьковской области в дальнейшем не повторилось. В течение буквально двух недель мы обнаружим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращена. Те люди, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести самое жестокое наказание. Однозначно будут проведены проверки, должно быть жесткое реагирование всех правоохранительных органов», – сказал Терехов.

22 января в Харькове из-за случившейся трагедии объявлен траур. Приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.