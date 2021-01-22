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На Донетчине коронавирус подтвердили у 267 человек (Карта)

22.01.21 09:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 267 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 21 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 267 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей:

  • 56 – в Мариупольской территориальной громаде;
  • 39 – в Краматорской ТГ;
  • 36 – в Славянской ТГ;
  • 21 – в Николаевской ТГ;
  • 17 – в Лиманской ТГ;
  • 14 – в Покровской ТГ;
  • 11 – в Мангушской ТГ;
  • 10 – в Торецкой ТГ;
  • 9 – в Волновахской ТГ;
  • 8 – в Константиновской ТГ;
  • по 7 – в Мирноградской и Селидовской ТГ;
  • по 6 – в Никольской и Александровской ТГ;
  • по 4 – в Ольгинской и Новогродовской ТГ;
  • 3 – в Дружковской ТГ;
  • по 2 – в Бахмутской и Черкасской ТГ;
  • по 1 – в Северской, Ильиновской, Кураховской, Марьинской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 746 человек, из них:

  • выздоровели – 36 075 человек (84,9% от всех заболевших);
  • на лечении – 5 873 пациента (13,2%);
  • летальных случаев – 798 (1,9%).

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