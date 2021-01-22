На Донетчине коронавирус подтвердили у 267 человек (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 267 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За четверг, 21 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 267 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей:

56 – в Мариупольской территориальной громаде;

39 – в Краматорской ТГ;

36 – в Славянской ТГ;

21 – в Николаевской ТГ;

17 – в Лиманской ТГ;

14 – в Покровской ТГ;

11 – в Мангушской ТГ;

10 – в Торецкой ТГ;

9 – в Волновахской ТГ;

8 – в Константиновской ТГ;

по 7 – в Мирноградской и Селидовской ТГ;

по 6 – в Никольской и Александровской ТГ;

по 4 – в Ольгинской и Новогродовской ТГ;

3 – в Дружковской ТГ;

по 2 – в Бахмутской и Черкасской ТГ;

по 1 – в Северской, Ильиновской, Кураховской, Марьинской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 746 человек, из них: