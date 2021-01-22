На Донетчине коронавирус подтвердили у 267 человек (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 267 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За четверг, 21 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 267 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей:
- 56 – в Мариупольской территориальной громаде;
- 39 – в Краматорской ТГ;
- 36 – в Славянской ТГ;
- 21 – в Николаевской ТГ;
- 17 – в Лиманской ТГ;
- 14 – в Покровской ТГ;
- 11 – в Мангушской ТГ;
- 10 – в Торецкой ТГ;
- 9 – в Волновахской ТГ;
- 8 – в Константиновской ТГ;
- по 7 – в Мирноградской и Селидовской ТГ;
- по 6 – в Никольской и Александровской ТГ;
- по 4 – в Ольгинской и Новогродовской ТГ;
- 3 – в Дружковской ТГ;
- по 2 – в Бахмутской и Черкасской ТГ;
- по 1 – в Северской, Ильиновской, Кураховской, Марьинской и Добропольской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 746 человек, из них:
- выздоровели – 36 075 человек (84,9% от всех заболевших);
- на лечении – 5 873 пациента (13,2%);
- летальных случаев – 798 (1,9%).