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+5 348 новых случаев: В Украине 12% тестов на COVID-19 показывают положительный результат

22.01.21 09:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки выявили 5 348 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Об этом сегодня, 22 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 900 человек;
  • летальных случаев – 163;
  • выздоровели – 14 239 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 43 593 (в том числе методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях», – перечислил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 182 969 человек, из них:

  • выздоровели – 928 969 человек (78,6% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 232 338 человек (19,6%);
  • летальных исходов – 21 662 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 057 828.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 507 случаев;
  • Винницкая область – 162 случая;
  • Волынская область – 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 414 случаев;
  • Донецкая область – 266 случаев;
  • Житомирская область – 152 случая;
  • Закарпатская область – 142 случая;
  • Запорожская область – 350 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 226 случаев;
  • Киевская область – 313 случаев;
  • Кировоградская область – 28 случаев;
  • Луганская область – 67 случаев;
  • Львовская область – 370 случаев;
  • Николаевская область – 275 случаев;
  • Одесская область – 287 случаев;
  • Полтавская область – 192 случая;
  • Ровенская область – 160 случаев;
  • Сумская область – 123 случая;
  • Тернопольская область – 113 случаев;
  • Харьковская область – 300 случаев;
  • Херсонская область – 81 случай;
  • Хмельницкая область – 134 случая;
  • Черкасская область – 195 случаев;
  • Черновицкая область – 217 случаев;
  • Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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