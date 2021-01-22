+5 348 новых случаев: В Украине 12% тестов на COVID-19 показывают положительный результат

В Украине за сутки выявили 5 348 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Об этом сегодня, 22 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 900 человек;

летальных случаев – 163;

выздоровели – 14 239 человек;

проведено тестирований за сутки – 43 593 (в том числе методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях», – перечислил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 182 969 человек, из них:

выздоровели – 928 969 человек (78,6% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 232 338 человек (19,6%);

летальных исходов – 21 662 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 057 828.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровенская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.