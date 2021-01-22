На Донетчине погиб морской пехотинец: Украина направила ноту в СММ ОБСЕ

Украинская сторона обратилась в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в связи с гибелью военнослужащего в Донецкой области. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Вчера, 21.01.2021, около 20:00 в районе н.п. Гнутово, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Позже стало известно, что в районе Гнутово 21 января погиб боец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, старший матрос Александр Отрепьев. Его застрелил снайпер противника.

«В районе проведения Операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим – старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич», – говорится в сообщении 36-й ОБрМП в Facebook.