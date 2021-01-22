Сводка из зоны ООС за 21 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Красногоровка, НВФ открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские военные обнаружили пролет беспилотников противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены украинскими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов калибром 82 мм, рядом с Широкино – из гранатометов различных систем, минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Гнутово НВФ вели огонь в сторону украинских позиций из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе была зафиксирована работа снайпера противника.

Вследствие обстрелов со стороны НВФ погиб один военнослужащий Украины.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения Операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ 8 раз обстреляли территорию ДНР в минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 64 единицы. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, а также гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Под огнем оказались окрестности сел Октябрь (после декоммунизации – Верхнешироковское, – ред.), Заиченко, Саханка и Безымянное – на мариупольском направлении, а также район поселка Старомихайловка – на донецком направлении».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 21 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».