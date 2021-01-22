Открытие КПВВ и единый план по Донбассу: О чем шла речь на первом в этом году заседании ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый план по Донбассу, который смогут принять лидеры стран Нормандского формата. Об этом по итогам видеоконференции 21 января сообщает украинская делегация в ТКГ.

Кравчук обратился к послу ОБСЕ Пьеру Морелю, координатору политической подгруппы ТКГ, в рамках обсуждения «Плана совместных шагов» с предложением выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон.

«Выработка единого документа, который примут лидеры государств Нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ», – подчеркнул Кравчук.

По мнению главы украинской делегации, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ «получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года».

В украинской делегации в ТКГ также сообщили, что в ходе видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие рамки относительно порядка и практики проведения консультаций.

«В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта, Украины и РФ (это Леонид Кравчук и Борис Грызлов), иные члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные лица могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не больше», – отметили в украинской делегации в ТКГ.

Обсуждался и вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

«Представители ОБСЕ отметили, что они не понимают, почему работа КПВВ до сих пор блокируется со стороны вооруженных формирований РФ и подконтрольных РФ оккупационных режимов. Украинская делегация подчеркивает, что у российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое"», – говорится в сообщении.

В в «ДНР» по итогам заседания ТКГ заявили, что отзовут «предоставленные Киеву гарантии безопасности для восстановления газораспределительной станции возле Марьинки в случае продолжения обстрелов».

Представитель «ДНР» Наталья Никонорова утверждала, что 21 января дважды подвергся обстрелу поселок Старомихайловка под Донецком, который находится в непосредственной близости к району проведения ремонтных работ, в результате чего были повреждены три жилых дома.

В «ЛНР» заявили, что в политических вопросах и в вопросах обмена пленными «какой-либо прогресс отсутствует», якобы из-за того, что украинская сторона не выполнила обязательства по «процессуальной очистке».

В «республике» также утверждают, что «Киев до сих пор не организовал автобусы для перевозки пешеходов в "серой зоне"» на КПВВ «Золотое». «Данный вопрос является одним из препятствий для одновременного открытия двух новых пунктов пропуска, поскольку непонятны параметры их функционирования», – уверяют в «ЛНР».

Кроме того, в «ЛНР» настаивают на проведении «международного расследования диверсии на газопроводе в Лутугинском районе», когда 15 января из-за взрыва на магистральном газопроводе около 13 тысяч абонентов остались без газа.