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В «ДНР» умер 21 человек с COVID-19

22.01.21 10:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умер 21 человек с COVID-19. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

Зафиксирован 21 летальный исход.

«За последние сутки проведены 495 исследований, выявлен 201 случай заболевания (40,6%) и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

По состоянию на 10:00 22 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 18 829:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 6 818 пациентов;
  • выздоровели – 10 345 человек;
  • летальных случаев – 1 666.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 73 случая пневмоний, что на 10 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 59 человек. Всего на лечении находятся 1 673 пациента с пневмониями, из них 675 – на кислородной поддержке (+24 за сутки).

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