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В Луганске студенты-скульпторы создали аллею снежных фигур (Фото)

22.01.21 14:18
Луганск / Фото из открытых источников
Луганск / Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Луганске студенты создали ряд снежных скульптур. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Студенты отделения изобразительного искусства специализации «Скульптура» колледжа «республиканской» «Луганской государственной академии культуры и искусств» имени Михаила Матусовского создали в парке возле учебного заведения (корпус на ул. Годуванцева) ряд снежных скульптур.

Вооружившись не только специализированным инструментом для резки скульптур, но и ножовками, долотами и молотками, 8 студентов создали 8 скульптур в человеческий рост, изображающих реальных и сказочных птиц и животных. Снежные изваяния создавали в рамках практических занятий под руководством педагогов.

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