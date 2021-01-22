Зеленский должен построить отношения с новой администрацией США и персонально президентом Байденом, – Яценюк

Президент Украины Владимир Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с президентом Байденом. Ему следует посетить Белый дом с очень четкой подготовленной программой. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире телеканала «Эспрессо».

Он подчеркнул, что украинская власть должна четко понимать, кто именно будет вести переговоры с новой американской администрацией: «Когда я был премьер-министром, у меня была возможность поднять трубку и дозвониться до вице-президента Соединенных Штатов и членов американского правительства. Сейчас надо осознать, что президент Зеленский должен построить отношения с новой американской администрацией и персонально с президентом Байденом».

Яценюк считает, что путь построения отношений действующей украинской власти с новой администрацией США – сложный. Прежде всего необходимо определить, какие конкретные шаги Украины будет делать для того, чтобы государство стало успешным: «Идем ли мы в Европейский Союз и НАТО? Делаем ли рыночные, а не "базарные" реформы? Делаем ли стратегические шаги, а не попытки понравиться украинцам только сегодня? Четко ли боремся против российской военной агрессии?»

«(В отношениях с Белым домом) надо знать, почему и с чем туда ехать и главное – с чем ты оттуда вернешься», – добавил Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил необходимость продемонстрировать стремление государства развивать украинскую армию и подчеркнул важность содействия США в этом. Он также отметил важность двусторонних отношений в вопросах получения Плана действий по членству в НАТО, продолжения санкционной политики против РФ и сотрудничества в энергетической сфере.