Дрифтуют по замерзшим водоемам, ездят по паркам: На Донетчине полиция штрафует водителей (Видео)

Мужчина в костюме Деда Мороза прицепился к авто и едет на лыжах. Такой инцидент сняли в Покровске (Донецкая обл.).

В этот же день другие дрифтеры катались в парке и заехали на замерзший водоем.

«Конечно опасно! Дети, пожилые люди… Это не место, где должны ездить машины», – уверены местные жители.

Еще один водитель катался по тротуару среди парка. Это видео также попало в соцсети. Полицейские говорят: этого водителя уже задержали.

«Это местный житель, свою вину он признал, объяснить свои действия он отказался. Это парковая зона, двигаться на автомобилях и любых транспортных средствах там запрещено», – рассказали в полиции.

За подобное могут оштрафовать на 255 грн. Горожане отмечают, что такие действия создают угрозу жизни для людей. Люди уверены, что парки от нарушителей нужно охранять тщательнее. «Здесь вообще должна быть охрана, полиция. Каждый день она должна здесь ходить и контролировать людей: кто пьет, кто хулиганит», – говорит жительница Покровска Анна.

Инспекторы правопорядка заверяют: в парке ежедневно дежурят патрули. «Чтобы не допустить нарушений правил благоустройства, гражданского правопорядка на территории парка "Юбилейный"», – объясняет начальник муниципальной службы правопорядка Александр Антипенко.

При необходимости такие дежурства усилят. А жителей призывают быть внимательными и советуют, если стали свидетелями нарушения – вызывать полицию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»