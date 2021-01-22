Резали лед бензопилой: Как в Донецке спасали лебедей (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке спасали замерзающих лебедей.

В соцсетях появились сообщения о том, что районе моста (б. Шевченко) через Кальмиус двое молодых лебедей спят на льду, где могут замерзнуть. Также дончане опасались, что на птиц могут напасть бродячие собаки.

Призывы о помощи публиковали в местных пабликах в соцсетях. Дончане совещались, что сделать для птиц: если пробить полынью, она в сильный мороз быстро замерзнет. И оттепели, что должна прийти на днях, птицы не дождутся.

Поймать птиц – сложно, лед под мостом может провалиться под весом человека. Дончане вызывали сотрудников «МЧС», однако помочь птицам смогли не они, а волонтеры и сотрудники зоопарка.

Об операции по спасению птиц, которую проводили волонтеры и сотрудники зоопарка в Придорожном, сообщили в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Только в этом сезоне зоопарк принял на передержку птиц из Горловки, Никитовки и Донецка. Одного из лебедей пришлось оперировать: было прострелено крыло», – сообщили в «ДНР».

План заключался в том, что волонтеры сбросят сетку с моста, чтобы поймать птиц. Однако он провалился. Еще день назад, 20 января, люди пугали лебедей, они пробовали бежать, но сил не было. А 21 января они подкрепились едой, которую давали им прохожие, и одна птица улетела, не дав схватить себя.

Вторая и третья попытка поймать лебедя также были неудачными.

Параллельно сотрудники зоопарка бензопилой резали лед, чтобы сделать полынью. Теперь в полынье лебеди смогут укрыться от опасностей и дождаться оттепели.