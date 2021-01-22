Мельница, хата, кузница: На Донетчине показали заснеженный музей под открытым небом (Фото)

В селе Прелестное Краматорского района Донецкой области работает Музей народной архитектуры, быта и детского творчества. Этот скансен – живой музей под открытым небом, и в зимнюю пору он особенно красив.

«Зима – прекрасная пора, чтобы посетить одно из старинных украинских сел, где все выглядит так, как сто лет назад. Здесь можно увидеть заснеженные памятники архитектуры Слобожанщины конца XIX – начала XX века: дом, амбар, кузницу и самую старую среди них – ветряную мельницу, которой почти 200 лет», – рассказали в Донецкой облгосадминистрации.

В целом комплекс под открытым небом представляет собой старинный сельский двор. Наиболее показательные экспозиции – четырехстенный деревянный выбеленный дом с крышей, покрытой камышом, и мельница.

Основан музей в 1983 году, в 1992 году учреждение получило статус государственного и стало филиалом Донецкого областного художественного музея.