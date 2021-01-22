Нападал на женщин: На Луганщине задержали серийного преступника

В Лисичанске (Луганская обл.) правоохранители раскрыли серию грабежей и разбойных нападений, установили местонахождение и задержали преступника. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в начале января этого года в Лисичанске были совершены нападения на женщин с применением насилия, опасного для жизни. Мужчина похищал имущество и убегал с места преступлений.

«Злоумышленник отслеживал потенциальных жертв, преследовал их на пути к месту жительства и, выбрав удобный момент, нападал с целью завладения их имуществом. У пострадавших он забирал денежные средства, документы, банковские карточки, личные вещи», – рассказали в прокуратуре.

Так, за короткий промежуток времени преступник совершил 3 грабежа и 1 разбойное нападение.

В ходе розыска правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступлений. Им оказался 31-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и разбойные нападения и условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы. Кроме того, в настоящее время в суде в отношении него находится на рассмотрении обвинительный акт за совершение 15 эпизодов преступной деятельности – краж в течение 2019-2020 годов (ч.ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины).

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 1 ст. 357 (похищение документов) УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории других городов региона. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.