Процесс односторонней передачи пленных из «Л-ДНР» приостановлен, – Кравчук

Сколько пленных намерена передать Украине Россия, кто среди них и где они сейчас – до сих пор неизвестно. Но процесс передачи удерживаемых лиц был приостановлен 21 января, поскольку самолет, которым должны были транспортировать людей, не вылетел. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «5 канал».

«Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? У этих людей есть паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они направляются из Донецка в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону – в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», – заявил Кравчук.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных украинцев, которые содержались в «Л-ДНР», постоянно меняется.

«Действительно подтверждено два маршрута, по которым может произойти процесс передачи, – через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Однако количество граждан, которых планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется. Кроме того, на этот час местонахождение наших сограждан неизвестно», – написала Денисова в Facebook.

Сегодня, 22 января, руководитель Восточной правозащитной группы Вера Ястребова сообщила, что переговоры о передаче Украине пленных до сих пор продолжаются. Она также добавила, что не может разглашать детали процесса – из-за политического давления в этом вопросе. В то же время, кто именно осуществляет это давление на группу, правозащитница не сказала.

Напомним, ранее в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».

Сообщалось, что 9 незаконно удерживаемых в «Л-ДНР» граждан вернутся на подконтрольную Украине территорию 21 января. Планировалось, что они будут передаваться не через уполномоченные органы украинской власти, а через посредника.