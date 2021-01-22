КПВВ «Станица Луганская»: Из-за мороза люди не могли установить приложение «Вдома»

21 января на Донбассе работал только КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Из-за сильного мороза у людей возникали трудности с установкой приложения «Вдома». Об этом сообщили мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые дежурят на КПВВ, передает «Вільне радіо».

По словам правозащитников, значительные минусовые температуры несколько усложнили работу с приложением для самоизоляции и смартфонов в целом. Несмотря на это, линию разграничения в обе стороны в Станице Луганской 21 января пересекли 596 человек.

295 человек прошли на временно оккупированную территорию Луганщины, 301 – на подконтрольную украинским властям территорию. 25-ти из них понадобилась помощь с установкой приложения «Вдома» для самоизоляции – сложности возникали из-за мороза. 2 человека вернулись на неподконтрольные территории: у них не было соответствующего смартфона, а от обсервации они отказались.

Еще одной женщине помогли оформить электронный пропуск в обычном порядке (15 дней).