Действуют, как при Советском Союзе: Экс-премьер рассказал, что должна делать власть с подорожанием газа

В условиях роста цены на газ государство должно расширить институт субсидий, предусмотреть возможность прямой дотации, направить проверку Антимонопольного комитета к поставщикам и использовать возможности «Нафтогаза». Но власть внедряет ручное регулирование советского толка. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире телеканала «Эспрессо».

Политик подчеркнул, что эффективная экономика не может быть в стране, где государство в ручном режиме регулирует цены на работы, товары и услуги: «Такая экономика была в Советском Союзе, так СССР упал, а на полках ничего не было».

Арсений Яценюк подчеркнул, что в первую очередь государство должно в условиях роста тарифов расширить институт субсидий. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность прямой дотации тем категориям граждан, которые не в состоянии заплатить в связи с резким ростом цен.

По его мнению, Антимонопольный комитет должен безотлагательно проверить все облгазы и поставщиков газа, чтобы выяснить, тариф справедливый, «или тариф экономически обоснован, или олигархически обоснован».

Экс-премьер также напомнил, что НАК «Нафтогаз» имеет возможность закупить газ в летний период и продавать его в зимний, сбалансировав цену и предложив конкурентную цену для граждан страны. «Это – управленческий адекватный экономически эффективный подход», – убежден Яценюк.

Он подчеркивает, что власть не поддержала рыночные реформы, а после роста мировой цены на газ ввела ограничения.

«Если вы поставите ограничения, мы дойдем до той ситуации, что у нас не будет продуктов, не будет газа собственной добычи. У нас не будет нашей энергетической независимости», – отметил Арсений Яценюк.

«Должна быть справедливость. Человек, которому сложно заплатить, получает прямую помощь от государства, если цены выросли. Мировые цены упали, тогда государство должно обеспечить и снижение цен на внутреннем рынке», – резюмировал лидер НФ.