Коронавирус на Луганщине: Сколько человек заболели и есть ли места в больницах

На Луганщине лабораторно подтверждены 67 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 7 больных. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 58-летний и 64-летний мужчины, 61-летняя и 64-летняя женщины из Лисичанска; 81-летняя женщина из Новоайдарского района; 70-летний мужчина из Попаснянского района; 66-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 13;

Рубежное – 13;

Северодонецк – 30%

Кременской район – 4;

Марковский – 3;

Новоайдарский – 1;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 1;

Станично-Луганский – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 373 человек, из них:

выздоровели – 10 592 человека;

лечатся – 2 405 пациентов, 341 – стационарно, 2 064 – амбулаторно;

умерли – 376 человек.

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 498 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 427 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,5%.