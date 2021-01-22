Коронавирус на Луганщине: Сколько человек заболели и есть ли места в больницах

На Луганщине лабораторно подтверждены 67 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 7 больных. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 58-летний и 64-летний мужчины, 61-летняя и 64-летняя женщины из Лисичанска; 81-летняя женщина из Новоайдарского района; 70-летний мужчина из Попаснянского района; 66-летняя женщина из Сватовского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 13;
- Рубежное – 13;
- Северодонецк – 30%
- Кременской район – 4;
- Марковский – 3;
- Новоайдарский – 1;
- Новопсковский – 1;
- Попаснянский – 1;
- Станично-Луганский – 1.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 373 человек, из них:
- выздоровели – 10 592 человека;
- лечатся – 2 405 пациентов, 341 – стационарно, 2 064 – амбулаторно;
- умерли – 376 человек.
За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 498 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 427 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,5%.