На Луганщине еще 5 семей получат по 300 тысяч гривен за разрушенное войной жилье

В Луганской области приняли решение о выплате компенсаций за разрушенное в результате боевых действий жилье еще 5 семьям. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением соответствующей денежной компенсации, рассмотрела 7 дел. В частности, обработали 5 пакетов документов, подготовленных Станично-Луганской райгосадминистрацией, и по одному – из города Горное и села Екатериновка Попаснянского района.

«По 2-м делам, которые рассматривались повторно, комиссия приняла отрицательные решения. Поскольку предоставленные пострадавшими лицами документы, не доказали их право на компенсацию. По 5-ти делам денежные компенсации в размере 300 тыс. грн каждому будут выплачены в ближайшее время», – сообщили в Луганской ОГА.

В 2020 году на Луганщине было принято решение о предоставлении компенсации за разрушенное жилье 33 пострадавшим лицам за 30 жилых объектов. Общая сумма выплат составила 8 млн 913 тыс 401 грн.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.

В 2020 году компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье получили 74 жителя Донецкой и Луганской областей. В 2021 году компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье получат более 300 семей.