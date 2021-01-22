При участии военных: На Донбассе отметили День Соборности Украины (Фото)

Сегодня, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. Торжественные мероприятия прошли в Донецкой и Луганской областях, передают «Донецкие новости».

22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики Украина ежегодно отмечает День Соборности. Официально праздник установлен указом президента Украины «О Дне Соборности Украины» от 21 января 1999 No 42/99.

В Краматорске в церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся поэту Тарасу Шевченко приняли участие: глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, мэр Краматорска Александр Гончаренко и заместитель командующего операции Объединенных сил полковник Григорий Токарь, военнослужащие и представители общественности.

«Этот исторический опыт помог украинцам сохранить свою идентичность даже в условиях тоталитарных режимов. Этот опыт научил нас бороться и побеждать империи, посягающие на нашу свободу. Этот опыт объединял нас и во время референдума в поддержку украинской независимости; и во время борьбы за демократические свободы на Майдане; и при защите украинского суверенитета от российской агрессии в Крыму и на востоке нашей страны», – отметил Павел Кириленко в обращении по случаю Дня Соборности.

На Луганщине торжественное возложение цветов по случаю празднования Дня Соборности Украины состоялось сегодня в Северодонецке. Участие в мероприятии вместе с главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем принял генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, который находится в области с рабочим визитом.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко возле Луганского областного украинского музыкально-драматического театра.

«Очень хотелось бы ускорить тот день, когда мы будем праздновать возвращение наших территорий, когда мы будем праздновать объединение Луганщины и Донетчины. Надеюсь, что это произойдет в Луганске, а мы с удовольствием построим памятник, который будет символизировать это объединение», – сказал Сергей Гайдай.

«Очень символично, что этот день мы празднуем на украинском Донбассе. Я убежден, что мы обязательно вернем контроль не только над Луганском и Донецком, но и над Севастополем и Симферополем», – отметил руководитель «Укроборонпрома».