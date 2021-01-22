«Хатхор» – все?? В соцсетях пишут о закрытых офисах компании в Донецке и Макеевке

Жители неподконтрольных украинским властям Макеевки и Донецка обеспокоены закрытием ряда офисов компании «Хатхор», которая продает «полисы ОСАГО», передают «Донецкие новости».

«"Хатхор" – все.....??? Народ жалуется, закрыты все офисы... Вполне ожидаемо… Знакомый вчера пытался получить 3 тыс. руб. (1,8 тыс. грн по местному курсу на 22.01.2021 – ред.), объездил все офисы – закрыто», – пишут в Facebook дончане.

«А вы думали, что будет как-то по-другому. Все прекрасно понимали, что очередной развод "для народа". Ждем техосмотр… Я – ярый противник этой махинационной схемы в воюющей республике!... Ну да, а по телеку нам с вами говорят, что уже выплаты идут полным ходом... Л – лохотрон… Неправильное дали этим жуликам название», – возмущаются в соцсетях люди.

При этом некоторые жители Донецка отмечают, что были открыты многочисленные офисы, когда поднялся большой ажиотаж, и автовладельцы в очередях стояли, чтобы купить «полис ОСАГО». Теперь же многие офисы просто закрыты.

Номера телефонов, указанные на сайте «Хатхора» и в «документах», которые передаются автовладельцам – не отвечают.

Кроме того, у компании нет и дежурного, к которому можно обратиться. В частности, водитель из Макеевки описывает ситуацию, когда он попал в ДТП и сразу же позвонил в компанию. Номер был вне зоны действия сети.

На следующий день мужчина отправился в офис, где ему ответили, что ответственный специалист отсутствует, и будет только на следующий день. На другой день специалист был, однако что предпринять, он не знал – и направил участника ДТП в Донецк.

В Донецке ему ответили, что ничем не помогут, так как нет номера «полиса» виновного в ДТП. «А давать запрос в ГАИ мы не будем, у нас маленький админресурс», – ответили в компании.

Напомним, 24 декабря 2020 года в пресс-службе «МВД ДНР» заявили, что в «ДНР» в ближайшее время начнут штрафовать водителей без «полисов ОСАГО». Позже в «республике» сообщили, что будут штрафовать автомобилистов без «полиса ОСАГО» после изменения «закона».