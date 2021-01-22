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В «ДНР» 14-летний подросток избил до смерти 17-летнюю девушку

22.01.21 15:21
Торез (Чистяково)
Торез (Чистяково) / Фото: youtube.com

В «ДНР» в Торезе (после декоммунизации – Чистяково) 14-летний подросток избил до смерти свою 17-летнюю девушку. Об этом сообщается в местном паблике в соцсети.

Как отмечается, подросток состоит на учете у психиатра и неоднократно проявлял агрессию. После очередной ссоры он начал избивать подругу, пока та не перестала проявлять признаки жизни, затем украл мобильный телефон и ушел из квартиры.

Тело погибшей обнаружила ее тетя. Женщина волновалась, что племянница неделю не отвечала на звонки.

В паблике пишут также, что подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы.

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