В «ДНР» 14-летний подросток избил до смерти 17-летнюю девушку

В «ДНР» в Торезе (после декоммунизации – Чистяково) 14-летний подросток избил до смерти свою 17-летнюю девушку. Об этом сообщается в местном паблике в соцсети.

Как отмечается, подросток состоит на учете у психиатра и неоднократно проявлял агрессию. После очередной ссоры он начал избивать подругу, пока та не перестала проявлять признаки жизни, затем украл мобильный телефон и ушел из квартиры.

Тело погибшей обнаружила ее тетя. Женщина волновалась, что племянница неделю не отвечала на звонки.

В паблике пишут также, что подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы.