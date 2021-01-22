В Донецке появились сноукайтеры (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке появились сноукайтеры*, передают «Донецкие новости».

Фото опубликовали в соцсети местные жители. Как отмечают дончане, на Кальмиусе появились сноукайтеры. Погода 21 января была морозной, к вечеру мороз стал спадать, было пасмурно и поднялся небольшой ветерок.

За необычным развлечением можно было наблюдать с моста.

*Сноукайтинг — вид спорта и активного отдыха, представляющий собой занятия с буксировочным кайтом (это большой управляемый воздушный змей), на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.