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В Донецке появились сноукайтеры (Фото)

22.01.21 14:48
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке появились сноукайтеры*, передают «Донецкие новости».

Фото опубликовали в соцсети местные жители. Как отмечают дончане, на Кальмиусе появились сноукайтеры. Погода 21 января была морозной, к вечеру мороз стал спадать, было пасмурно и поднялся небольшой ветерок.

За необычным развлечением можно было наблюдать с моста.

*Сноукайтинг — вид спорта и активного отдыха, представляющий собой занятия с буксировочным кайтом (это большой управляемый воздушный змей), на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

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