Пала одна из основ «народной республики»: В «ЛНР» с 1 февраля подорожает коммуналка

С 1 февраля 2021 года в «ЛНР» местные «власти» повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает местный Телеграм-канал, который освещает события в «республике».

«Тарифы будут подняты на 20%. Первыми начнут расти стоимость вывоза мусора и плата за содержание домов. Почему же так происходит, ведь дешевая коммуналка – один из главных козырей власти, которая постоянно сравнивает цены на ЖКХ с тарифами на Украине и даже в России. Люди окончательно поняли, что повышение пенсий и соцвыплат на 17% сначала – "кость" населению, чтобы меньше роптало о том, что пала одна из основ народной республики – дешевые тарифы», – пишут в паблике.

Как отмечают луганчане, на самом деле, многие коммунальные услуги в «ЛНР» уже давно подорожали, и «коммунальщики знают тысячу и один способ отъема денег у населения – без официального повышения тарифов».

В соцсети приводят пример, как жители временно неподконтрольного украинской власти Алчевска в начале 2021 года получили возмутившие их счета за отопление.

«Без всяких анонсов и реверансов городские власти сняли все тепловые счетчики с жилых многоэтажек. И начислили за тепло (которого во многих квартирах фактически нет, батареи еле теплые) не по счетчику, а за квадратные метры. Сумма за отопление увеличилась в 3-4 раза. Например, однокомнатная квартира по счетчику – 200-250 руб. (78-98 грн – ред.)/мес., а сейчас – 720 руб. (282 грн). Пикантности ситуации добавляет то, что счетчики тепла в большинстве случаев жильцы покупали за свои деньги, и поверку проводили тоже за свой счет. И это в Алчевске, где накануне праздников произошла масштабная авария на теплотрассе, когда без тепла остались почти 400 домов…», – описывает ситуацию паблик.

Кроме того, местные жители обращают внимание на прорывы в трубах водоснабжения, которые часто не устраняются месяцами, по улицам текут потоки воды. За эту воду людей также заставляют переплачивать.

В Телеграм-канале напомнили слова «главы ЛНР» Леонида Пасечника, который анонсировал повышение коммуналки еще в декабре прошлого года. «Беречь наших жителей и не поднимать тарифы, наверное, дело благородное, но ни к чему хорошему это не приведет», – заявил тогда Пасечник.