В стране сегодня не существует реальной экономической программы, – Яценюк (Видео)

В 2020 году экономической катастрофы не произошло, однако реальной экономической программы и структурных реформ в стране сегодня не существует. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире «Громадського радіо».

Он подчеркнул, что в 2020 году экономические показатели были даже несколько лучше, чем ожидалось: «Когда началась пандемия, то ожидали падения экономики и 7%, и 8%, а пессимисты давали 10%. Все-таки 10 и нынешние 5 – это большая разница». Кроме того, удалось удержать курс национальной денежной единицы.

В то же время ключевой проблемой лидер «Народного фронта» считает отсутствие структурных реформ: «Действий для обеспечения верховенства права и верховенства эффективной рыночной экономики в 2020 году вообще не было сделано, как и в 2019-м».

Очень плохим сигналом Арсений Яценюк назвал отсутствие программы с МВФ. Он напомнил, что с 2016 года долг государства увеличился на 20 млрд долл.: «В 2021 году необходимо будет привлечь 700 млрд грн на обслуживание долгов. Если нет программы с Международным валютным фондом, то цена этого привлечения будет не 1 или 1,5%, как от МВФ, а 7-10%. Представьте разницу между тем, чтобы заплатить за год за обслуживание долгов 10 млрд долл. Это слишком большие средства. И эти средства можно, наоборот, направлять на развитие украинской экономики».

Для этого, отметил он, необходимо вернуться к сотрудничеству с МВФ.

Арсений Яценюк спрогнозировал в этом году небольшой рост украинской экономики – на 3-4%, одновременно с ростом инфляции по сравнению с предыдущим годом: «Национальный банк прогнозирует примерно на уровне 6,5%. Но есть масса вопросов, связанных с инфляцией – какая будет цена на нефть, газ, что будет с курсом национальной денежной единицы, как будут разгонять социальные выплаты, будут печатать деньги. Но, в принципе, параметр 6,5% – адекватный».

«Экономической катастрофы не произошло. Да и не было преддефолтного состояния. Это не ситуация, когда в 2014 году на счетах казначейства 108 тысяч гривен. У них (нынешней власти – ред.) совсем другая ситуация. Но реальной экономической программы в стране сегодня не существует. Живут день ото дня», – подчеркнул Яценюк.