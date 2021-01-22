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На Луганщине патрульный избил задержанного дубинкой

22.01.21 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За безосновательное применение физической силы и спецсредств патрульному полицейскому сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2020 года патрульный полицейский, прибыв в составе экипажа на вызов в городе Рубежное, во время словесного конфликта с потерпевшим надел на него наручники, сообщил о задержании и посадил в служебный автомобиль с целью доставки в отдел полиции.

При отсутствии оснований к применению физической силы, по мотивам внезапно возникшей неприязни полицейский вытащил мужчину из автомобиля, повалил на землю и применил резиновую дубинку – нанес удары по голове, рукам и туловищу, причинив последнему телесные повреждения.

Как сообщили в прокуратуре, полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст.365 УК Украины).

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. В случае доказательства вины полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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