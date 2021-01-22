55 объектов: В Мариуполе создали интерактивную карту муралов (Фото)

Львовянка Кристина Капелька, которая уже полтора года проживает в Мариуполе, создала интерактивную карту росписей домов столицы Приазовья, передает «Сайт города Мариуполя».

Девушка распределила их на 4 категории, которые можно различить на карте по цвету:

голубой цвет – муралы;

зеленый цвет – стрит-арты (рисунки, которые не занимают много места на стене);

фиолетовый цвет – «поэзия стен»;

красный цвет – уличная роспись, которая исчезла.

Всего на этой Google-карте размещено 55 объектов уличного искусства, 5 из которых уже утрачены. Автор проекта не только нанесла их на карту, но и добавила краткое описание к каждому рисунку.

Существует версия, что первому муралу Мариуполя – 15 лет и им является «Сказки на ночь», где изображен гигант с карликом на плечах, который рассказывает сказку о женщине. Находится объект по адресу проспект Строителей, 98.

Летом 2020 года на проспекте Мира, 107 известный украинский муралист Александр Корбан создал мурал «На встречу счастью». Его цель – привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия.

На проспекте Мира, 60 находится мурал «Оптимист». Основная идея которого – вдохновить людей на достижение новых целей, мечтаний и амбициозных стремлений. Мурал размером 180 кв. м создан мариуполец Александр Писарчуком.

Стены Мариуполя украшают не только рисунки, но и поэзия. Например, стихотворение Василия Симоненко во дворах на проспекте Мира, 93 Б.

Стрит-арт «От себя не спрятаться» – это один из трех рисунков в Мариуполе от харьковского художника Гам Лет (Гамлет – его настоящее имя, которое он разбил на две части и трактует как «шум лет»). По словам самого автора, он оставляет философские цитаты, чтобы другие не придумывали, которые смыслы прячет изображения.

Девушка-море и корабль украшают стену над главным входом в судно-ремонтного завода (проспект Лунина, 2). Мурал создан в 2016 году студией «4 путь», в частности, мариупольскими художниками Александром Писарчуком и Дмитрием Волком.

Целая галерея уличного арта создана жителями дома, который находится по адресу бульвар Шевченко, 289.

На ярком фоне, выполненном в традиционном этническом стиле, изображена красочная перчатка с пасхальными яйцами, внутри которой «согревается» множество людей. Рисунок символизирует единение жителей Мариуполя со всеми, кто пострадал от войны на Донбассе. Созданный мурал в 2017 году японским художником Миязаки Кенске вместе с детьми, которые познали на себе всю горечь войны. «Рукавичка» украшает мариупольскую школу №68, которая пострадала во время обстрелов города в 2015 году.