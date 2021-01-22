В связи с трагедией в Харькове 23 января объявят днем траура в Украине, – Зеленский

23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове. Об этом сегодня, 22 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.

«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», – сказал он.

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых, где 21 января случился пожар.

Во время осмотра места трагедии первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил главе государства об обстоятельствах пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также шел густой черный дым. В окнах было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горело перекрытие между первым и вторым этажом», – рассказал Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, во время тушения пожара были спасены 9 человек. Они госпитализированы.

«Но, к сожалению, на втором этаже было обнаружено погибшими 15 человек», – добавил он.

На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Сергей Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

«Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?», – спросил глава государства.

На это Владимиру Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

Владимир Зеленский также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом, который сгорел. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.

«Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла 6. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек», – сказал президент.

По информации полиции, в рамках начатого уголовного производства уже задержаны владелец здания, который сдавал его в аренду, арендаторы, которые организовали нелегальный дом престарелых, и его администратор.

Среди версий следствия – неосторожное обращение с приборами для обогрева здания и возгорания проводки. По предварительной информации, с 17 января в здании не работал газовый котел и его обогревали электроприборами.

Окончательно причины трагедии будут установлены после завершения работы экспертов.