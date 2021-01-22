Ананас, папайя, маракуйя… Под Северодонецком выращивают экзотические фрукты

Под Северодонецком в селе Пурдовка расположены уникальные термо-теплицы, в которых выращивают различные экзотические фрукты. Так, на эко-базе «Лимон-Банан» растут лимоны, бананы, кумкват, гуава, инжир, папайя, маракуйя, мурайя, ананас, мандарин, апельсин, ананас, кофейные деревья сорта арабика и многое другое. Примечательно, что плоды не продают, передает «Сайт города Северодонецка».

Уникальность сооружения заключается в энергосберегающей технологии – она не впускает холод и не выпускает тепло, именно поэтому требует в 15 раз меньше обогрева, чем обычная теплица.

На эко-базе «Лимон-Банан» расположены две теплицы, каждая разделена на две части – «субтропическая» и «тропическая». Теплицы находятся под землей, на уровне земли остаются только их крыши, поэтому свет на растения попадает естественный. Они разработаны по запатентованному проекту украинского ученого-селекционера Анатолия Патия. Такие теплицы – единственные подобные в регионе.

Из экзотических плодов здесь больше всего бананов и лимонов, от этого и название базы «Лимон-Банан». Основной сорт выращиваемого лимона – киевский крупноплодный, плоды которого достигают 1 – 1,5 кг. Сорта банана – тропикана, карликовый и суперкарликовый.

На эко-базе проводятся экскурсии как для небольших групп, так и для учащихся школ или воспитанников интернатов, в ходе которых можно узнать о процессах выращивания и ухода за экзотическими растениями.

В импровизированных джунглях постоянно появляются новые растения. Здесь можно увидеть не только простые деревья, а и деревья-сады, где на одной ветке – апельсины, на другой – лимоны, третьей – мандарины и т.д.

«Саженцы всех растений, которые у нас есть, мы продаем по Украине. Осуществляем адресную доставку. Есть люди, которые приезжают и покупают у нас саженцы для комнатного выращивания или создания зимних садов. Сами фрукты не продаются. Наша цель – вырастить здоровый качественный саженец, который даст возможность каждому попробовать себя в деле комнатного садоводства. Зато мы с удовольствием угощаем нашими фруктами людей, которые приезжают к нам на экскурсии», – рассказала администратор базы Надежда.

Все экзотические деревья требуют особого ухода, в первую очередь, из-за климата, который непривычен для такого рода растений. «Особенно тропические деревья любят свет и влажность. Например, лимон нужно часто опрыскивать. Но, чтобы не загнивал корень, большим количеством воды заливать растения тоже не рекомендуется. Ананас же наоборот, в своей привычной среде может находиться без полива до полугода. Поэтому, для того, чтобы иметь у себя такие растения, нужно ознакомиться с правилами их выращивания», – рассказала Надежда.

Интересно, что в таких термо-теплицах можно выращивать не только экзотику, но и привычные огурцы, помидоры, зелень и цветы. В созданных в теплицах условиях растения отлично плодоносят и могут иметь урожайность вдвое-втрое больше, чем обычно.