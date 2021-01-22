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Встречу советников глав государств Нормандского формата перенесли

22.01.21 16:03
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата, запланированная на сегодня в видеоформате, переносится. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заровная, передает «Укринформ».

Предварительная новая дата встречи – 27 января.

«Встреча перенесена предварительно на 27 января», – отметила пресс-секретарь.

Как отметили в Офисе президента, встреча перенесена по причине участия Андрея Ермака в рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, где накануне в результате пожара погибли 15 человек в доме престарелых.

Напомним, ранее во встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе, которая проходила 12 января, был объявлен перерыв до 22 января.

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