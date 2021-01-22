Конец локдауну: Школьники Донетчины возвращаются за парты

С понедельника, 25 января, с окончанием локдауна на Донетчине школьники приступают к обучению в обычном очном режиме. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.
«Школьники заведений общего среднего образования смогут вернуться к полноформатному обучению при условии благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в области в целом и территориальных громадах в частности», – отметили в ДонОГА.
Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических правил.
«Учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшего и профессионального перед высшими образования продолжат получение образования в смешанном или очном форматах. Окончательное решение о сроках и формах обучения заведения должны принять самостоятельно с учетом санитарно-эпидемической ситуации в определенной территориальной громаде», – подчеркнули в облгосадминистрации.
При этом для учреждений образования продолжают действовать ряд ограничений. Так, запрещено:
- посещать учебные заведения группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
В ДонОГА напомнили, что в 2021 году в регионе функционируют:
- 539 учреждений дошкольного образования (46,3 тыс. детей);
- 509 учреждений общего среднего образования (169,6 тыс. учащихся);
- 37 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования (9,4 тыс. учащихся);
- 48 учреждений высшего и профессионального перед высшими образования (29 тыс. учащихся).