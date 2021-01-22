Конец локдауну: Школьники Донетчины возвращаются за парты

С понедельника, 25 января, с окончанием локдауна на Донетчине школьники приступают к обучению в обычном очном режиме. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

«Школьники заведений общего среднего образования смогут вернуться к полноформатному обучению при условии благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в области в целом и территориальных громадах в частности», – отметили в ДонОГА.

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических правил.

«Учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшего и профессионального перед высшими образования продолжат получение образования в смешанном или очном форматах. Окончательное решение о сроках и формах обучения заведения должны принять самостоятельно с учетом санитарно-эпидемической ситуации в определенной территориальной громаде», – подчеркнули в облгосадминистрации.

При этом для учреждений образования продолжают действовать ряд ограничений. Так, запрещено:

посещать учебные заведения группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

В ДонОГА напомнили, что в 2021 году в регионе функционируют: