Если не за границу, то хотя бы по Украине: В Мариуполе снова заговорили об открытии аэропорта

Аэропорт Мариуполя прекратил принимать рейсы летом 2014 года после того, как из российского БУКа под городом Снежное был сбит пассажирский самолет рейса МН-17. Государственная авиационная служба Украины решила закрыть небо над Донецкой областью. С тех пор летать в Мариуполь можно только по индивидуальному разрешению Госавиаадминистрации, а добиваться возобновления работы аэропорта стало любимым делом политиков, претендующих на лояльность мариупольского электората, передает «Сайт города Мариуполя».

Вернуть аэропорт горожанам обещали в 2015 году, потом в 2016-м. Затем тема затихла. Уже подзабытую, было, проблему аэропорта воскресил в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Приехав в Мариуполь, он сделал заявление, что аэропорт начнет работать. И дал соответствующее распоряжение Кабмину. Мининфраструктуры стало прорабатывать варианты, давать оценки и возможные сроки запуска аэропорта. А потом все опять притихло. Потому что оказалось, что технически аэропорт подготовить несложно. Но вопросы безопасности, к сожалению, пока не разрешимы, и Государственная авиационная служба Украины не может открыть небо над Мариуполем из-за близости к линии фронта.

В сентябре 2020-го, в преддверии местных выборов, возобновить полеты из Мариуполя пообещал уже президент Владимир Зеленский. Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский во время визита в Мариуполь сообщил, что работа по возобновлению авиасообщения с Мариуполем снова расконсервирована.

«Понимаю, что есть те ограничения, которые сейчас существуют [из-за войны]. Тем не менее, некоторые вещи сделать можно, и мы это понимаем. Но нужны консультации со специалистами, и именно сейчас мы их начали проводить. Но, когда станет возможно сдвинуть вопрос авиасообщения с Мариуполем, пока точно сказать нельзя. Мы только в начале этого пути», – сказал Замлинский.

Спустя полгода после начала консультаций в правительстве, ясности с аэропортом Мариуполя так и не появилось.

Но на минувшей неделе во время встречи с журналистами эту тему затронул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что решение остается в плоскости Министерства инфраструктуры и Министерства временно оккупированных территорий.

«Там создана рабочая группа. Проблема остается одна – безопасность полетов. Но я считаю, что это не проблема. Опыт Израиля показывает, что можно летать, даже находясь в 4-километровой зоне от буферной зоны. У нас расстояние до буферной зоны – 40 км. Если на то пошло, то от российской границы до Харькова расстояние намного меньше, но там аэропорт успешно работает», – сказал Бойченко.

Он убежден, что возобновить полеты из Мариуполя можно. Если не за границу, то по Украине – точно. «Кто-то должен, в конце концов, принять решение. Мы могли бы открыть хотя бы внутренние перелеты во Львов, Киев, Одессу, Харьков. Я предложил включить этот вопрос в Минский процесс и решать его там. Уговорил Резникова (глава Минреинтеграции, – ред.). Рабочая группа работает», – сообщил мэр Мариуполя.