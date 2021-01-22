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Если не за границу, то хотя бы по Украине: В Мариуполе снова заговорили об открытии аэропорта

22.01.21 17:50
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Аэропорт Мариуполя прекратил принимать рейсы летом 2014 года после того, как из российского БУКа под городом Снежное был сбит пассажирский самолет рейса МН-17. Государственная авиационная служба Украины решила закрыть небо над Донецкой областью. С тех пор летать в Мариуполь можно только по индивидуальному разрешению Госавиаадминистрации, а добиваться возобновления работы аэропорта стало любимым делом политиков, претендующих на лояльность мариупольского электората, передает «Сайт города Мариуполя».

Вернуть аэропорт горожанам обещали в 2015 году, потом в 2016-м. Затем тема затихла. Уже подзабытую, было, проблему аэропорта воскресил в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Приехав в Мариуполь, он сделал заявление, что аэропорт начнет работать. И дал соответствующее распоряжение Кабмину. Мининфраструктуры стало прорабатывать варианты, давать оценки и возможные сроки запуска аэропорта. А потом все опять притихло. Потому что оказалось, что технически аэропорт подготовить несложно. Но вопросы безопасности, к сожалению, пока не разрешимы, и Государственная авиационная служба Украины не может открыть небо над Мариуполем из-за близости к линии фронта.

В сентябре 2020-го, в преддверии местных выборов, возобновить полеты из Мариуполя пообещал уже президент Владимир Зеленский. Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский во время визита в Мариуполь сообщил, что работа по возобновлению авиасообщения с Мариуполем снова расконсервирована.

«Понимаю, что есть те ограничения, которые сейчас существуют [из-за войны]. Тем не менее, некоторые вещи сделать можно, и мы это понимаем. Но нужны консультации со специалистами, и именно сейчас мы их начали проводить. Но, когда станет возможно сдвинуть вопрос авиасообщения с Мариуполем, пока точно сказать нельзя. Мы только в начале этого пути», – сказал Замлинский.

Спустя полгода после начала консультаций в правительстве, ясности с аэропортом Мариуполя так и не появилось.

Но на минувшей неделе во время встречи с журналистами эту тему затронул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что решение остается в плоскости Министерства инфраструктуры и Министерства временно оккупированных территорий.

«Там создана рабочая группа. Проблема остается одна – безопасность полетов. Но я считаю, что это не проблема. Опыт Израиля показывает, что можно летать, даже находясь в 4-километровой зоне от буферной зоны. У нас расстояние до буферной зоны – 40 км. Если на то пошло, то от российской границы до Харькова расстояние намного меньше, но там аэропорт успешно работает», – сказал Бойченко.

Он убежден, что возобновить полеты из Мариуполя можно. Если не за границу, то по Украине – точно. «Кто-то должен, в конце концов, принять решение. Мы могли бы открыть хотя бы внутренние перелеты во Львов, Киев, Одессу, Харьков. Я предложил включить этот вопрос в Минский процесс и решать его там. Уговорил Резникова (глава Минреинтеграции, – ред.). Рабочая группа работает», – сообщил мэр Мариуполя.

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